Зимние классификационные турниры по шахматам

Завершились зимние субботние классификационные турниры в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ 4 г. Белгорода.

В соревнованиях в общей сложности приняли участие 68 шахматистов, не только из Белгорода, но и из г.Строитель.

В турнире "А" играли шахматисты с рейтингом выше 1150, соревнования проходили в 7 туров.

Среди юношей победщу одержал Синцарев Михаил (г.Белгород), набравший 6.5 очков. 2-3 места поделили Дикунов Артем (г.Белгород), и Шалопутов Андрей (г.Белгород), соответственно.

У девочек лидировала Смолякова Елена (г.Белгород), на втором месте Кравцова Елена (г.Белгород), 3-4 места с одинаковым количеством очков заняли Тичак Ксения (г.Белгород) и Нестерова Мария (г.Белгород),.

Турниры "В" и "С" былы объеденены, но подведение итогов проходило с отдельным зачетом. В турнире "В" было 9 туров, три шахматиста набрали по 7 очков, поделив 1-3 место -это Гершевич Георгий (г.Белгород), Ильенко Филипп (г.Белгород), и Надькин Артем (г.Строитель). Лишь дополнительные показатели вывели на 1 место Гершевича, 2 место у Ильенко, на 3 месте - Надькин.

Среди девочек турнира "В" лучший результат у Дикуновой Алены (г.Белгород),- 6 очков, на втором месте, с результатом 5,5 очков - Юхименко Дарья (г.Белгород), третье место заняла Деркач Софья (г.Белгород),(5 очков).

Отмечены лучшие результаты среди шахматистов турнира "С" : Фёдоров Кирилл (г.Белгород), Подпорин Александр (г.Белгород), Кривцов Дмитрий (г.Белгород), Кондаков Артем (г.Строитель), Крохмаль Сергей (г.Белгород), Меденцев Данил (г.Строитель). Среди девочек Король Анна (г.Белгород), Смолякова Вероника (г.Белгород), Леоненко Дарья (г.Белгород), и Жидкова Злата (г.Белгород).

Призеры и победители соревнований получили дипломы от ДЮСШ №4 и призы от спонсора соревнований, члена общественной палаты Белгородской области Зацепина Владимира Павловича.