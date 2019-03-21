Зимние классификационные турниры по шахматам

Опубликовано чт, 21/03/2019 - 11:02 пользователем Маслова Ирина

Завершились зимние субботние  классификационные турниры в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ 4 г. Белгорода. 

В соревнованиях в общей сложности приняли участие 68 шахматистов, не только из Белгорода, но и из г.Строитель.

В турнире "А" играли шахматисты с рейтингом выше 1150, соревнования проходили в 7 туров.

Среди юношей победщу одержал Синцарев Михаил (г.Белгород), набравший 6.5 очков. 2-3 места поделили Дикунов Артем (г.Белгород), и Шалопутов Андрей (г.Белгород), соответственно.

У девочек лидировала Смолякова Елена (г.Белгород), на втором месте Кравцова Елена (г.Белгород), 3-4 места с одинаковым количеством очков заняли Тичак Ксения (г.Белгород) и Нестерова Мария (г.Белгород),.

Турниры "В" и "С" былы объеденены, но подведение итогов проходило с отдельным зачетом. В турнире "В"   было 9 туров, три шахматиста набрали по 7 очков, поделив 1-3 место -это Гершевич Георгий (г.Белгород), Ильенко Филипп (г.Белгород)и Надькин Артем (г.Строитель). Лишь дополнительные показатели вывели на 1 место Гершевича, 2 место у Ильенко, на 3 месте - Надькин.

Среди девочек турнира "В"  лучший результат у Дикуновой Алены (г.Белгород),- 6 очков,  на втором месте, с результатом 5,5 очков -  Юхименко Дарья (г.Белгород), третье место заняла Деркач Софья (г.Белгород),(5 очков).

Отмечены лучшие результаты среди шахматистов турнира "С" : Фёдоров Кирилл (г.Белгород), Подпорин Александр (г.Белгород), Кривцов Дмитрий (г.Белгород), Кондаков Артем (г.Строитель), Крохмаль Сергей (г.Белгород),  Меденцев Данил (г.Строитель). Среди девочек Король Анна (г.Белгород), Смолякова Вероника (г.Белгород), Леоненко Дарья (г.Белгород)и Жидкова Злата (г.Белгород).

Призеры и победители соревнований получили дипломы от ДЮСШ №4 и призы от спонсора соревнований, члена общественной палаты Белгородской области Зацепина Владимира Павловича.

Категория: 
Турниры
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