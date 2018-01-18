«Здравствуй, здравствуй, Новый Год!».

14 января в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол состоялся Новогодний семейный турнир по шахматам. В соревновании приняло участие 11 (одиннадцать!) команд по два человека в каждой. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

8 матчевых встреч выиграли и две завершили вничью Филипп Крупенко (МБОУ «СОШ №1») со своим дедушкой, Юрием Александровичем Крупенко. Они набрали 18 командных очков и уверенно заняли первое место, повторив свой прошлогодний результат.

На втором месте второклассник МБОУ «СОШ №3» Артём Рикун и его брат, студент второго курса Белгородского колледжа культуры Алексей Бакланов. У них 17 командных очков.

Третье место, набрав 15 командных очков, заняли Ольга Флайк (МБОУ «СОШ №1») и её дедушка Николай Васильевич Смехнов. Победители и призёры награждены дипломами и медалями, которые предоставил отдел по физической культуре и спорту Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского районы и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

Также шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» наградил всех участников, которым не удалось занять призовое место, утешительными призами.

Во время турнира участники соревнования ознакомились с выставкой «Зимний бал кукол».

Как всегда во время зимних каникул в Новом Осколе было организованно и проведено несколько мероприятий по шахматам и русским шашкам.

28 декабря состоялся традиционный турнир по русским шашкам, посвящённый памяти Василия Сокова. Соревнования проводились в Читальном Зале Центральной районной библиотеки. В результате места распределились следующим образом:

Мальчики:

1 место – Дмитрий Мелешков ( МБОУ «СОШ №3»)

2 место – Максим Шаталов (МБОУ «СОШ №3»)

3 место – Игорь Радомский (МБОУ «СОШ №1»)

Девочки:

1 место – София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»)

2 место – Маргарита Шаталова (МБОУ «СОШ №3»)

3 место – Дарья Курпякова (МБОУ «СОШ №1»)

Они награждены грамотами и ценными призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

Вечером этого же дня в Малом Зале Районного модельного дома культуры состоялся предновогодний блицтурнир по шахматам, в котором приняло участие 8 человек. Играли по круговой системе с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику.

В результате упорной и бескомпромиссной борьбы первое место занял Николай Дронов, который набрал 5,5 очков. На второй строчке турнирной таблицы расположился Владимир Боровков, в активе которого 4,5 очков. А замкнул тройку призёров с 4-мя очками второклассник МБОУ «СОШ №3» Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3»). Они награждены грамотами и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

29 декабря в Малом Зале РМДК состоялся предновогодний турнир по русским шашкам. Победителем этого турнира стала Маргарита Шаталова (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте – Игорь Радомский (МБОУ «СОШ №1»), на третьем – Дмитрий Мелешков (МБОУ «СОШ №3»).

Шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» наградил победителя и призёров грамотами и ценными призами.

3 января в Малом Зале состоялся Новогодний шахматный турнир для школьников. В соревновании приняло участие 21 человек. Играли по Швейцарской системе в пять туров. В результате первое место заняла Мария Мамедова (МБОУ «Прибрежная ООШ»). На втором месте Дарья Курпякова (МБОУ «СОШ №1»). Третье место по дополнительным показателям занял Сергей Андрущенко (МБОУ «СОШ №4»).

Победитель и призёры награждены грамотами и призами от Деда Мороза. Призами также награждены Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3») и Игорь Радомский (МБОУ «СОШ №1»), которые набрали одинаковое количество очков с Серёжей, но уступили по коэффициенту Бухгольца. Все участники соревнования получили сладкие призы.

4 января в Малом Зале РМДК состоялся Новогодний турнир по русским шашкам, в котором приняло участие 16 человек. Играли также по Швейцарской системе в пять туров. Первое место в этом турнире со стопроцентным результатом занял студент второго курса Белгородского колледжа культуры Алексей Бакланов. На втором месте Шаталова Маргарита (МБОУ «СОШ №3»). Третье место по дополнительным показателям занял Виталий Беляев (МБОУ «СОШ №1»).

Победитель и призёры награждены грамотами и призами от Деда Мороза. Все участники получили сладкие призы.

5 января в Малом Зале РМДК прошёл ещё два Новогодних турнира по шахматам. В детском турнире победила Маргарита Шаталова (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Сергей Андрущенко (МБОУ «СОШ №4»), на третьем – Алёна Колесниченко (МБОУ «СОШ №2).

Взрослые играли с часами, с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику.

В этом турнире места распределились следующим образом: 1 место – Иван Скурятин, 2 место – Сергей Гончарук, 3 место – Алексей Бакланов (студент второго курса Белгородского колледжа культуры).

Победители и призёры награждены грамотами и ценными призами.

7 января в Духовно-просветительском центре во имя св. вмч. Параскевы, наречённой Пятница состоялся Рождественский турнир по шахматам. Участвовало 17 человек. Играли по Швейцарской системе в пять туров. Жеребьёвка проводилась с использованием компьютерной программы «Swiss Master 5.5».

В результате первое место, показав стопроцентный результат, занял студент второго курса Белгородского колледжа культуры Алексей Бакланов. На втором месте Маргарита Шаталова (МБОУ «СОШ №3»). На третьем – Игорь Радомский (МБОУ «СОШ №1»). Победитель и призёры награждены грамотами и ценными призами. Все участники получили сладкие призы.

Завершился турнир чаепитием с конфетами и печеньем.

С.Гончарук – главный судья соревнований