«Здравствуй, школа!»

1 сентября вся страна отмечала День знаний. В центре культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» города Новый Оскол собрались юные любители интеллектуальных видов спорта. Для них провели шахматно-шашечные баталии, посвящённые началу нового 2019-2020 учебного года.

В турнире по шахматам для 1-2 классов победителем стала Ульяна Масленникова (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Дарья Юрченко (МБОУ «СОШ №3»). Третье призовое место заняли Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени княжны Ольги Николаевны Романовой») и Александра Богатырёва (МБОУ «СОШ №3»).

В шахматном турнире для ребят постарше, первое место занял Данил Грунин («МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). На втором мете Алёна Колесниченко (ГБОУ «Корочанская школа-интернат»). На третьем – Захар Дмитриев (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В турнире по русским шашкам первое на первом месте Ангелина Глушкова (МБОУ «СОШ №3»). Полина Коробова (МБОУ «СОШ №3») заняла второе место, а Егор Глушков (МБДОУ «Детский сад №2 «Умка») – третье.

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами.

В 15.00 в филиале областного шахматного клуба «Мыслитель», который работает на базе центральной библиотеки, состоялся блицтурнир по шахматам для взрослых шахматистов. Места в этом турнире распределились следующим образом: 1 место – Иван Скурятин, 2 место – Сергей Гончарук, 3 место – Леонид Мирошников. Они награждены грамотами.

2 сентября после капитального ремонта открылась детско-юношеская спортивная школа имени Александра Ефимовича Щербака. Шахматисты получили комнату на 12 посадочных мест. Перерезали ленточку юные шахматисты МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени княжны Ольги Николаевны Романовой» Дарья Курпякова и Игорь Радомский в присутствии главы администрации Новооскольского городского округа Андрея Гриднева.

В шахматном турнире, который проходил по Олимпийской системе победителем стал Сергей Катернюк. На втором месте расположилась Дарья Курпякова. Матвей Чикалов замкнул тройку призёров. Победитель и призёры награждены грамотами. Все участники соревнования получили сладкие призы.

3 сентября в библиотеке МБОУ «СОШ №3» провели турниры по шахматам и русским шашкам, которые посвятили Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В шахматном турнире победителем стала Дарья Юрченко (2 «в» класс). Второе место занял Вадим Головин (2 «в» класс), а третье – первоклассница Маргарита Гокова (1 «а» класс).

В турнире по русским шашкам на первом месте Анастасия Третьякова (5 «б» класс). На втором месте – Маргарита Олейникова (3 «а» класс), на третьем – Полина Коробова (5 «б» класс).

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами.

М.Попов – судья соревнований