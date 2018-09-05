«Здравствуй, школа!»

2 сентября в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол прошли соревнования по шахматам и русским шашкам среди школьников, который были посвящены началу учебного года.

Соревнования по шахматам проходили по Швейцарской системе в четыре тура. Контроль времени 30 минут до конца партии. После двадцати минут, если партия не была завершена, подставлялись шахматные часы и игроки продолжали играть с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику.

В турнире по шахматам среди мальчиков победителем стал Илья Кравченко (МБОУ «СОШ №3»). Он набрал максимальное количество очков. Второе место занял Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3»), а третье Кирилл Белов (МБОУ «СОШ №1»). Среди девочек места распределились следующим образом: 1 место – Дарья Курпякова (МБОУ «СОШ №1»), 2 место – Дарья Булавина (МБОУ «СОШ №1»), 3 место – Эвелина Скурятина (МБОУ «СОШ №1»).

Соревнования по русским шашкам проходили по круговой системе. Среди девочек победила со стопроцентным результатом София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Мария Образцова (МБОУ «СОШ №3»), на третьем – Ксения Чан (МБОУ «СОШ №4»).

Среди мальчиков первое место занял Роман Шпинев («Новооскольская школа-интернат»), второе место занял Максим Морозов (МБДОУ «Детский сад №10»), третье – Артём Базилевский ( МБОУ «СОШ №1»).

Победители и призёры награждены грамотами, а всех участники соревнования угостили конфетами.

22 августа в Сквере возле Районного модельного дома культуры состоялся турнир по русским шашкам, посвящённый Дню Государственного флага Российской Федерации. Первое место занял Михаил Лотков (МБОУ «СОШ №2») на втором месте Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1»), на третьем – Николай Кузнецов (МБОУ «СОШ №1»). У девочек первое место заняла Наталья Дудуладова. На втором месте Анастасия Дерварь (МБОУ «СОШ №1»), на третьем – Алёна Колесниченко (МБОУ «СОШ №4»). Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами.

С Гончарук – главный судья соревнований