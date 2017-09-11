В воскресенье, 10 сентября, в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол состоялись турниры по шахматам и русским шашкам «Здравствуй школа!».

Играли по Швейцарской системе в четыре тура с использованием компьютерной программы «Swiss Master 5». Контроль времени 30 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

В турнире по шахматам, показав стопроцентный результат, первое место занял Артём Рикун.

Сразу три юных шахматиста пришло к финишу, набрав одинаковое количество очков. Дополнительные показатели распредели игроков в такой последовательности. Второе место – Сергей Андрущенко, третье – Роман Веневцев.

В зачёте среди девочек: 1 место – Дарья Бугаёва, 2 место – Валерия Храмская, 3 место – Дарья Курпякова.

В турнире по русским шашкам победу одержала Маргарита Шаталова. На втором месте – Мария Образцова. Замкнула тройку призёров София Нагорная.

Победители и призёры турниров по шахматам и русским шашкам награждены грамотами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья»

Все участники соревнования получили сладкие призы.

С.Гончарук – главный судья соревнований