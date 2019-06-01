«Здравствуй, лето!»

1 июня отмечается Международный день защиты детей. В городском парке культуры и отдыха города Новый Оскол было многолюдно. Кроме концертной программы «Страна чудес» и работы творческих площадок состоялись турниры по шахматам и по русским шашкам «Счастливое детство».

В турнире по шахматам для первоклассников победителем стал Максим Пивкин. На втором месте – Ульяна Масленникова, на третьем – Анна Щекина.

В турнире по шахматам, в котором принимали участие школьники со второго класса и старше первое место занял Виктор Секретарёв. Второе место занял Данил Рыков, а третье – Андрей Макаревич.

В турнире по русским шашкам для первоклассников Владислав Артемчук и Степан Дробышев пришли к финишу, набрав одинаковое количество очков, сыграв между собой вничью по ходу турнира. Пришлось им сыграть дополнительный матч до первой победы. Четыре партии завершились вничью. В пятой партии победу одержал Степан. Он и стал победителем соревнования. Второе место досталось Владиславу. Сергей Железцов занял третье место.

В турнире по русским шашкам, в котором «сражались» школьники постарше София Нагорная заняла первое место. На втором месте – Валерия Сбитнева. Александра Литвинова замкнула тройку призёров.

Победители и призёры шахматно-шашечных баталий награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами и печеньем.

С.Гончарук – главный судья соревнования