Завершилось первенство Белгородской области по шахматам!

Первенство Белгородской области по шахматам, организованное Управлением физической культуры и спорта Белгородской области, совместно с БРОО «Федерация шахмат Белгородской области», Центром интеллектуальных видов спорта НИУ БелГУ и Компанией «Инновации Белогорья», завершилось торжественной церемонией награждения победителей и призеров, всех участников турнира! Лучшие были отмечены ценными подарками, дипломами и кубками победителей. Выражаю признательность ОЗК «Лесная сказка» в лице директора Сергея Николаевича Спасенкова, за предоставленную площадку для проведения турнира, нашим партнёрам ООО «Спа-Индустрия», генеральный директор Александр Владимирович Бредихин, ООО «Прохлада», директор Юрий Иванович Недобор, Компания «Чирада», Директор Александр Викторович Зубрицкий за оказанную материальную и техническую поддержку проведения Первенства.

Президент БРОО «Федерация шахмат Белгородской области» А.В.Косов