7 августа в городе Новый Оскол состоялись соревнования по интеллектуальным играм, которые получили название «За здоровый образ жизни!».

В 11 часов по московскому времени в городском парке собрались любители шахмат. Перед началом соревнования специалисты отдела обслуживания Центральной библиотеки в рамках проекта «Организация летнего читального зала» оформили выствку-знакомство» Почитаем?». В ходе мероприятия шахматисты познакомились с «толстыми» литературно-художественными журналами, которые имеются в фонде читального зала ЦБ.

Турнир проходил по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. Использовались электронные часы «Phileon».

В результате первое место занял Алексей Бакланов. На втором месте расположился Иван Погиркэ. Данил Грунин замкнул тройку призёров.

С 14.00 часов турнир провели в игровой комнате Управления социальной защиты населения администрации Новооскольского городского округа. В этом турнире победителем стал Анатолий Жугин. Второе место занял Леонид Мирошников, третье – Артём Рикун.

В 17 часов в Центре молодёжных инициатив, в клубе интеллектуальных игр «Филин», состоялись турниры по шахматам и русским шашкам.

В турнире по русским шашкам победителем стала София Нагорная. Второе место занял Данил Рыков. На третьем месте сразу два участника – Полина Коробова и Никита Голенко.

В шахматном турнире места распределились следующим образом: 1 место – Максим Пивкин, 2 место – Анастасия Мальцева, 3 место – Ульяна Масленникова. Победители и призёры перечисленных соревнований награждены грамотами.

С.Гончарук – главный судья соревнования