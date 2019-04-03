В Спортивно – оздоровительном комплексе «Лесная сказка» Губкинского района прошли финальные соревнования по шахматам спартакиада среди сборных команд муниципальных образований и городских округов Белгородской области.

Перед началом соревнований состоялось собрание федерации шахмат Белгородской области. Был заслушан отчет президента федерации Александра Косова за прошедший 2018 год, принят новый устав федерации, на должность вице президента федерации единогласно был избран исполнительный директор федерации, международный гроссмейстер Александр Иванов. Президент федерации Александр Косов вместе с начальником областного управления физической культуры и спорта Олегом Эдуардовичем Сердюковым, вручили благодарственные письма за значительный вклад и развитие шахматного спорта в Белгородской области тренерам, членам президиума и активным членам федерации.

«За физическое и нравственное здоровье нации» – традиционный девиз областной спартакиады вновь собрал сильнейших шахматистов региона в одном месте. В соревнованиях принимают участие все 22 муниципальных образования области, зто своеобразное подведение промежуточных итогов развития шахмат в каждом муниципалитете и определения уровня игроков. В этом году соревнования проводились в трех подгруппах, разделили подгруппу «А» на две группы, во всех подгруппах судьба первого места и призеров решалось в последнем туре.

В первой группе среди команд муниципальных образований с численностью населения 100 тысяч жителей и более сразу две команды пришли к финишу с одинаковым количеством командных очков, но по лучшему результату в личной встрече победителями стала команда г.Белгорода (Антон Харламов, Андрей Ананикян, Никита Бабаскин, Лейла Эль Хаммудани, руководитель команды – Александр Иванов). Второе место заняла команда г.Старый Оско, на третьем месте команда Губкинского городского округа.

Во второй группе с населением более 50 000 человек первое место заняла команда из г.Алексеевки (Сергей Першин, Павел Собина, Арсен Мартиросян, Светлана Жукова, руководитель команды - Александр Бандурин), второе место у команды Шебекинского городского округа, на третьем месте команда Белгородского района.

Среди команд муниципальных образований с численностью населения менее 50 000 человек, также две команды подошли к финишу с одинаковым результатом, но за счет победы в первом туре в личной встрече победителем стала команда Ракитянского района (Андрей Ужва, Сергей Вдовыченко, Виктор Ильченко, Наталья Бородина, Виктор Филенко), второе место у команды Волоконовского района, на третьем месте Новооскольского городского округа.

Команды, занявшие призовые места награждены дипломами, а участники команд дипломами и медалями от управления физической культуры и спорта Белгородской области. Командам-победительницам вручили кубки.

инф. пред. Александр Иванов