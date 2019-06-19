Юные воспитанники шахматного клуба «Золотая пешка» Центра образования № 1 г. Белгорода достойно выступили на международных соревнованиях.

С 1 по 11 июня в оздоровительном комплексе «Дагомыс», Сочи прошел юбилейный 50-й финал открытых Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций. Был установлен очередной рекорд по количеству участвующих команд. В этом году, наряду с победителями региональных соревнований России (80 команд), приняли участие школьники из 26 стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Всего 106 команд.

Престиж турнира резко возрос, многие хотят победить и поэтому некоторые страны представили сборные команды , в которых играли чемпионы своих стран, кандидаты и мастера спорта.

Белгородскую область представляла команда МАОУ «Центр образования № 1» города Белгорода, за которую играли Даниил Волошкин, Дмитрий Воржевитин, Максим Зенков и Алиса Голикова. Средний рейтинг расположил команду на 51 –ой стартовой позиции , да к тому же ребята были на 2 года младше основных конкурентов, так как по Положению о проведении данных соревнований возраст игроков не должен превышать 2005 года рождения. Все эти факторы не вселяли особого оптимизма. Но дружная команда белгородцев опровергла все прогнозы и с первого тура включилась в борьбу за медали. После 6-го тура команда вышла на 5-е место, отставая от лидера на 2 очка. Забойщиком команды стала Алиса Голикова, которая выиграла все 6 партий.

К сожалению, недостаток опыта игры с сильными шахматистами сказался на длинной дистанции, и в следующих двух турах наши ребята потерпели два болезненных поражения от команд Москвы и Армении, которые перечеркнули шансы на призовую тройку.

На решающий тур белгородские школьники всё же собралась и с крупным счётом обыграли команду из Курганской области.

В итоге – 16-е место из 106 команд. Как пошутил кто-то из руководителей Российской шахматной федерации –«Завоевали неофициальный «Кубок прогресса» ( с 51-го стартового номера на 16 итоговое). Все участники команды внесли свой вклад в общую копилку, но наибольшего результата добилась Алиса Голикова, которая на девичьей доске, набрав 7,5 очков из 9 возможных, прибавила 160 пунктов международного рейтинга и вошла в шестерку лучших шахматисток .

Кроме того белгородцы обошли все команды Центрального Федерального округа.

Успех команды Центра образования № 1 в соревнованиях на Кубок Российского движения школьников ( 1 место) и 16-е место в соревнованиях «Белая ладья» показывает, что курс взятый тренерским составом шахматного клуба «Золотая пешка», поддерживаемый директором ЦО № 1 Гребенниковым Ю.Б., перспективен.

Ждем от ребят дальнейших успехов !