YIII районная Спартакиада среди ветеранов по шашкам и шашкам

14 сентября в Алексеевском шахматно-шашечном клубе им.Б.В.Синева прошла YIII районная Спартакиада ветеранов по шашкам и шахматам среди мужчин и женщин.

Всего в мероприятии приняли участие 67 ветеранов. На открытии выступил с приветственным словом председатель Совета Ветеранов Алексеевского района. Перед началом игры ветераны почтили память недавно ушедшего из жизни Алексея Ивановича Лазарева, который был активным шахматистом и участником ветеранского совета.

В турнире по шашкам среди мужчин 1 место занял Божко Владимир (с.Варваровка), набравший 4.5 очкоа. Второе –третье места поделили Дурносвистов Николай (с.Иловка), и Степанченко Виктор (Техникум), набравшие по 4 очка, но дополнительный коэффициент выше оказался у Николая, он и стал вторым.

Среди женщин шашистов первой стала Попова Вера из с.Ильинка. По лучшему дополнительному показателю на второе место вышла Горбатенко Зоя из п.Кущено, Негреева Наталья (Техникум) стала третьим призером турнира.

В шахматах призовые места распределились так:

Первое место занял Фатнев Николай (Хрещатое), на втором месте с худшим коэффициентом, но с таким же количеством очков (4,5) Курбанов Кахрамон из п. Иловка, третьим призером стал Онищенко Иван из СОШ№3.

Среди женщин шахматисток 1 место заняла Дрога Тамара (Химмаш), на втором месте Сорокина Светлана (СОШ №3), на третьем месте Чернявская Валентина из п.Алейниково.

Призеры и победители были награждены грамотами и медалями.