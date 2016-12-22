XVI Первенство мира по шахматам среди школьников

2 -12 декабря в Сочи состоялось торжественное открытие XVI Первенства мира по шахматам среди школьников. Впервые один из главных международных детских турниров проходил в России. Президент РФ Владимир Путин прислал приветственное письмо участникам турнира. В церемонии открытия приняли участие президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, исполнительный директор РШФ Марк Глуховский и президент Международного школьного шахматного союза (МШШС) Александр Костьев.

Для участия в турнире в Сочи собрались более 400 ребят из 30 стран мира. Соревнования проводились по правилам Международной шахматной федерации в возрастных группах до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет.

Дорохова Елизавета из Губкинского района играла в турнире девочек до 11 лет. Лиза встретилась за шахматной доской с представительницами Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Монголии, Шри-Ланка.

В Международном турнире среди школьников по блицу, который проводился в рамках дополнительной программы Первенства мира по шахматам 2016 года среди школьников она заняла 2 место в своей возрастной категории.

Поздравляем!

В турнире среди девочек до 9 лет играла также белгородка Ельникова Милена. А председатель областной федерации шахмат Иванов Александр Александрович был на этих соревнованиях сектор-арбитром, он руководил линейными судьями турниров юношей и девушек до 15 и 17 лет.

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