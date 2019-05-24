«XIX-й шахматный фестиваль стартовал в Новом Осколе»

С 21 мая в городе Новый Оскол, в Большом Зале отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол», проходит XIX-й шахматный фестиваль «Дети – цветы жизни». Открыли фестиваль выпускники детских садов. 27 юных шахматиста сыграли по Швейцарской системе. После упорной и бескомпромиссной игры первое место занял Максим Пивкин (МБДОУ «Детский сад №9»). Анна Щекина (МБДОУ «Детский сад №3») на втором месте. Замкнула тройку призёров Ульяна Масленникова (МБДОУ «Детский сад №10»). Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа наградило победителя и призёров грамотами и медалями. Шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» предоставил призы. Сладкие призы получили все участники соревнования.

В гости к будущим первоклассникам пришёл Клоун Клёпа. Он загадывал ребятам загадки по правилам дорожного движения, поиграл с ними в игры. Особенно понравилась присутствующим игра «Светофор».

С. Гончарук – главный судья соревнования