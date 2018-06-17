XIII Шахматный фестиваль "Анапа 2018"

В XIII Всероссийском шахматном фестивале "Морская гавань" в Анапе традиционно приняли участие шахматисты из нашей области и добились призовых мест.

В турнире среди девушек до 15 лет отличилась Макаренко Елизавета (г.Алексеевка, тренер Жукова С.В.), Лиза набрала 6 очков из 9 поделила 2-5 место, по дополнительным показателям она стала третьей.

В Опен-турнире играла Дорохина Елизавета (Губкинский район), среди женщин она заняла 1 место. (Победителем турнира стала Нечаева МаринаIM).

Белгородка Голикова Алиса поделила 4-6 места среди девочек до 13 лет. На 12 месте шахматистка из Старого Оскола - Попова Верооника.