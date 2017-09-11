XIII Шахматный фестиваль "Анапа 2017"

Наш земляк, воспитанник Алексеевской ДЮСШ Павел Собина, успешно выступил в рейтинговом опен-турнире в XIII Шахматном фестивале «Анапа 2017».

Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров. Всего приняли участие 128 шахматистов из России, Украины и Армении. Набрав 7 очков, Павел поделил 3-7 место. По итогам соревнований его рейтинг увеличился на 13 пунктов (2293).

Желаем Павлу шахматных успехов и скорейшего выполнения мастерского звания!

Подробную информацию о турнире можно узнать тут: http://chess-results.com/tnr300166.aspx?lan=11