«Выпускники детских садов дают сеансы»

Для развития и популяризации шахмат в детских садах, в городе Новой Оскол стали практиковать приглашение выпускников для проведения сеансов одновременной игры.

20 февраля В МБДОУ «Детский сад №10» пригласили сразу два выпускника. Первоклассница МБОУ «СОШ №3» Дарья Юрченко и первоклассник МБОУ «СОШ «1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» Матвей Чикалов провели сеансы одновременной игры на двух досках. С Дашей «померяться силами» решили Александра Черных и София Кислица. За столики, на которых давал сеанс Матвей, сели Владислав Мацына и Анастасия Комарова. Остальные юные шахматисты заняли места зрителей и с интересом наблюдали за игрой.

Матвей и Дарья выиграли по две партии. Сказался опыт игры. Они награждены грамотами и призами. Участники сеанса получили сладкие призы. Довольные ушли с мероприятия и зрители. Их угостили конфетами.

Недавно в гости к юным шахматистам МБДОУ «Детский сад №10» приходил второклассник МБОУ «СОШ №3» Дмитрий Мелешков. Он проводил сеанс одновременной игры на четырёх досках. Максим Страшных, Анастасия Домащенко, София Осипова и Кирилл Сушков решили «испытать на прочность» Диму.

Во всех четырёх партиях Дмитрий одержал победу. Ему вручили грамоту, «Блокнот шахматиста» и сладкий приз. Сладкие призы получили и участники сеанса.

С.Гончарук – педагог дополнительного образования