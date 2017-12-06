Второй раз уже традиция

В шахматном клубе Белгородского государственного аграрного университета прошел второй Кубок ректора по шахматам. В соревнованиях приняли участие 5 команд из трех вузов, по две команды от Белгородского ГАУ, НИУ «БелГУ» и команда БГТУ им. В.Г.Шухова, студенты соревновались на трех юношеских и одной женской доске. Уверенно выиграв все матчи и набрав 15,5 очков из 16, обладателем кубка стала первая команда нашего университета, в составе студентов: Ивана Климова (факультета физической культуры Педагогического института), Алексея Васильева и Владимира Базарова (Институт инженерных технологий и естественных наук), Арина Ярызько (Юридический институт). Все ребята заняли первые места на своих досках. На втором месте команда БГТУ им. В.Г.Шухова с 11,5 очками, на третьем месте с 8 очками вторая команда НИУ «БелГУ».

На церемонии награждения было много призов , все команды получили по большому пирогу, участники команд призеров получили грамоты, все девушки получили сладкие призы,участники занявшие 1 – 3 места по доскам шахматные книги.

Александр Иванов, руководитель команды НИУ «БелГУ»