В минувшие выходные (17-18 декабря), в городском шахматно-шашечном клубе им Б. В. Синева состоялся второй, открытый кубок ЗАО «АМКК» по быстрым шахматам. Несмотря на «молодость» турнира, за победный трофей сражалось достаточно много сильных шахматистов, которые являются регулярными участниками соревнований проводимых на Алексеевской земле. В кубке приняло участие большое количество кандидатов в мастера спорта из Белгородской и Воронежской области, 2 мастера спорта и даже 1 гроссмейстер. Всего же в кубке приняло участие 65 шахматистов, на трое больше по сравнению с прошлогодним турниром. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени по 25 минут каждому участнику до конца партии.

Открыли соревнование начальник отдела физкультуры и спорта управления физкультуры и спорта администрации Алексеевского района, Першин С. Н., заместитель директора ЗАО «АМКК» по подбору персонала, Трапезникова В. П., и президент Белгородской региональной федерации шахмат, Иванов А. А. Они добрыми словами отозвались в адрес руководства ЗАО «АМКК» за оказанную помощь в организации и проведении турнира, а также за регулярную помощь в развитии физической культуры и спорта в Алексеевском районе. С благодарственным стихотворением выступил поклонник шахмат, Степанченко Виктор Андреевич. Участники соревнований с нетерпением ожидали традиционный «кофе брейк» организованный после окончания второго тура. Любой участник или болельщик мог подойти к общему столу и попить чай или кофе с печеньем и сладкой продукцией молочно-консервного комбината. В общем и целом, как организация, так и уровень турнира оказался на самом высоком уровне!

Что же касается результатов кубка, то местные шахматисты также оказались на высоте, несмотря на то, что в призовую тройку пробиться не удалось. 1 место завоевал Иванов Александр (г. Белгород), который по дополнительным показателям обошел Чехова Сергея (г. Воронеж), 3 место также в активе воронежца Костина Алексея. Но сразу за призовой тройкой расположился наш шахматист Павел Собина, которому до «бронзы» не хватило всего пол очка.

Немаловажным явился факт того, что организаторы выделили достаточно много номинаций, поэтому борьба за места в различных категориях велась до последней партии. По результатам турнира награждались места с 1 по 10-е, 3 лучших результата среди школьников: Макаренко Александр (г. Алексеевка) разделил 1-2 место с Горожанкиным Вадимом (г. Губкин), Пенкин Виталий из Алексеевки на 3 месте. Спеди младших сеньоров (55-60 лет) отличились: Ткачук Сергей (г. Россошь), Шевченко Валерий (г. Россошь) и Фетисов Сергей (г. Бирюч). У старших сеньоров (60 лет и старше) лучшие результаты показали: Соболев Владимир из Губкина, Погосян Петрос их Хлевищенского с/п Алексеевского района и Хаванских Вячеслав из Шебекино. Среди женщин призами были отмечены Зражевская Наталья из Луганска и Галкина Анна из Старооскольского района. В категории «Лучший результат среди алексеевских шахматистов» отмечены: Зверяченко Александр, Мартиросян Арсен и Першин Сергей.

Стоит отметить, что в турнире принимали участие и работники ЗАО «АМКК», среди которых также были учреждены призы. Лучше всех выступили Василий Северин и Владимир Шишкин, третий результат у Дениса Бандурина.

От лица участников турнира выразивших благодарность за хорошую организацию соревнований хотелось бы поблагодарить: Комарова Александра Викторовича – генерального директора ЗАО «АМКК», Харченко Андрея Григорьевича – вице-президента Алексеевской шахматной федерации и исполнительного директора турнира – Бандурина Александра Васильевича.

С. Николаев