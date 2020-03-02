" Встреча поколений " - урок мужества и шахматный турнир. 75-летию Победы посвящается.

"Встреча поколений"- так назвали совместное мероприятие подросткового клуба по месту жительства имени Вадима Чеченева и шахматного клуба МБУДО ДЮСШ 4.

"Встреча" была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уютный клуб Вадима Чеченева разместил всех участников встречи, а их было немало. Валентина Кузьминична, мама погибшего воина, частый гость в клубе. Она поблагодарила всех за то, что чтят память о ее сыне, пожелала мальчишкам заранее готовиться к службе в армии: заниматься спортом, хорошо уиться.

На встрече присутствовали воины-интернационалисты (Попович Н.С, Беседин Ю.А., Миронюк Я.Д., Санин Н.В, Колпаков С. А., Жинкин В.Е. Башкатов М.В, Маслов В.А.), учащиеся лицея №10, председатель молодежного совета территории №27 Манышев Илья, а также шахматисты клуба ДЮСШ №4.

Педагог-организатор Топилина Светлана Анатольевна провела урок мужества, на котором выступили ветераны Афганистана.

Полковник Попович Николай Семёнович рассказал о послевоенном детстве, о своих воспоминаниях тех времен, а также представил свою книгу с воспоминаниями и стихами «Афганский синдром», он служил в погранавиации.

Участник боевых действий Санин Николай Витальевич представил свою книгу «Афган. Это в сердце моём живёт».13 февраля 2020 года, накануне 31-й годовщины вывода советских войск из Афганистана, в музее-диораме прошла презентация этой книги. Книга памяти содержит фотографии ветеранов, биографические данные и очерки о жизни погибших, написанные на фактическом материале. В ней отражается обстановка боевых действий, психология наших солдат и условия ведения Афганской войны.

На «встрече поколений» воины - интернационалисты Миронюк Ярослав Дмитриевич, Беседин Юрий Александрович и Башкатов Михаил Васильевич пели для ребят «афганские» песни, делились воспоминаниями.Воспитанник клуба им. Вадима Чеченева Михаев Дмитрий, ставший победитем конкурса на знание истории своей семьи, рассказал про своего прадела - участника Великой Отечественной войны, спел песню для гостей.

А далее все участники мероприятия сразились в шахматном блиц-турнире. Призерами стали:

1 место - Шалопутов Андрей, 2 место - Воронин Лев, 3-6 места поделили Ильенко Филипп, Тичак Ксения, Часовской Сергей и Кривцов Дмитрий. Все ребята воспитанники шахматного клуба МБУДО ДЮСШ №4.

Встреча поколений завершилась чаепитием.

В фотогалерее можно посмотреть фотографии.

Тренер-преподаватель МБУДО ДЮСШ №4 Маслова Ирина