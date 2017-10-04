1 октября, в Белгороде, в парке Победы прошёл спортивный праздник – Всероссийский день ходьбы в рамках программы Олимпийского комитета России и международного движения «Спорт для всех».

Цель мероприятия – привлечение внимания к ходьбе как одному из самых доступных видов физической активности. Она позволяет не только поддерживать спортивную форму, но и снизить риск развития многих заболеваний.

В нём приняли участие около семисот жителей и гостей областного центра.

Участники мероприятия прошли расстояние 2,7 тыс. метров от концертной площадки напротив музея-диорамы до фонтана около БелГУ и обратно. Перед стартом для них был организован концерт, после которого с поздравительным словом выступил заместитель начальника управления физкультуры и спорта Сергей Дубенцов. Он также зачитал обращение президента Олимпийского комитета России – Александра Жукова.

Все участники спортивного праздника на финишной арке получили специальные дипломы.

Команду Новооскольского района на данном мероприятии представляли тренер-преподаватель МБУДО «ДЮСШ» Новооскольского района Белгородской области имени А.Е Щербака Сергей Валерьевич Гончарук и его ученики: Маргарита Шаталова, Софья и Илья Фартушины, а также студент 4-го курса Белгородского Индустриального колледжа – Филипп Зинковский.

М.Баарова – начальник Управления физической культуры, спорта

и молодёжной политики администрации Новооскольского района