1 июля отмечается Всемирный День шашек. Академия Шахматного и Шашечного Искусства 30.07.2012 года утвердила этот замечательный праздник. АШШИ – игровой сервер, который организует проведение заочных турниров по шахматам и шашкам. Турниры, проводимые в таком формате, очень удобные и заменяют обычную игру по переписке.

В городе Новый Оскол во дворе дома №6 на улице Дорожной прошёл турнир, посвящённый Всемирному Дню шашек.

В турнире мальчиков первое место занял Илья Фартушин. На втором месте Роман Шпинев. Юрий Скрынников замкнул тройку призёров.

В турнире девочек места распределились следующим образом: 1 место – Ксения Чан, 2 место – Эмма Белоусова, 3 место – Дарья Клицова.

Победители и призёры награждены грамотами. Всех участников соревнования угостили конфетами и печеньем.

Потом все отправились по домам смотреть по телевизору футбол Чемпионата Мира и болеть за нашу команду, которая на стадионе «Лужники» в Москве играла в 1/8 финала со сборной командой Испании.

Сборная России показала невероятный командный дух в матче с Испанией и заслуженно победила со счётом 4:3 (по пенальти). Идём дальше!!!

С.Гончарук – главный судья соревнования