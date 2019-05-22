«Всегда готов!»

День пионерии (в современной России – День детских общественных объединений) – праздник для детей и подростков, а также вожатых и педагогов, работающих с детьми пионерского (школьного возраста). Отмечается 19 мая – в День рождения Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина.

В воскресенье, в филиале шахматного клуба «Мыслитель», который работает на базе Читального Зала Центральной библиотеки г. Новый Оскол, прошли соревнования по шахматам и русским шашкам.

В шахматном турнире победителем стал Илья Кравченко (МБОУ «СОШ №3». На второй строчке в турнирной таблице расположился Дмитрий Мелешков (МБОУ «СОШ №3»). Виктор Секретарёв (МБОУ «СОШ №2 с УИОП» занял третье место.

Среди первоклассников победителем стал Матвей Чикалов (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). Второе место занял Кирилл Пахомов (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») и Ярослав Артёмов (МБОУ «СОШ №3») пришли к финишу с одинаковым количеством очков. Между собой они сыграли вничью, поэтому оба заняли третье место.

В зачёте дошкольников на первом месте – Аделина Скурятина (МБДОУ «Детский сад №9»), на втором – Анна Щекина (МБДОУ «Детский сад №3»).

В турнире по русским шашкам победила Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). На втором месте Ангелина Андрейчук (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), на третьем – Дарья Курпякова (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

В блицтурнире для взрослых шахматистов победителем стал Сергей Безгин. На втором месте Иван Скурятин. Леонид Мирошников замкнул тройку призёров. Они награждены грамотами.

С.Гончарук – главный судья соревнования