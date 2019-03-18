«Впереди финал»

В трёх группах завершились зональные соревнования по шахматам в зачёт областной спартакиады среди сборных команд муниципальных образований Белгородской области 2019 года.

В группе «А», которая проходила в городе Новый Оскол, в финальную часть турнира вышли команды Ракитянского района и Новооскольского городского округа.

Группа «Б» проходила в городе Короча. Из этой группы в финал пробились команды Корочанского и Волоконовского районов.

Соревнования группы «С» проходили в городе Старый Оскол. В этой группе путёвки в финал завоевали команды Старооскольского и Красногвардейского районов.

Финал спартакиады пройдёт с 22 по 24 марта в ОЗК «Лесная сказка» с.Ольховатка. В финале нас ждёт захватывающая борьба за главный трофей спартакиады – Кубок.