Весенние "банановые" турниры по шахматам

Весенний «Банановый» турнир прошел в шахматном клубе МБУДО ДЮСШ 4.

Состоялось два турнира, в которых приняли участие воспитенники шахматного клуба, а также приглашенные шахматисты. Младшие играли в «быстрые» шахматы, старшие сразились в «молниеносной» игре.

В общем зачете младшего турнира , выиграв все партии, победу одержала Морозова Анна, она же стала призером среди девочек. На втором месте по высшему коэффициенту Жидкова Злата, третье место у Дугановой Евгении.

Среди мальчиков лучшие результаты у Коваленко Давида, Готчина Александра и Андросова Владимира, набравших одинаковое количество очков. Дополнительные показатели вывели на 1 место Коваленко Давида. Второе - у Готчина Александра, на третьем месте Андросов Владимир.

У старших ребят сильнейшим стал Дикунов Артём, на втором месте гость турнира из Строителя – Надькин Артём, третье место занял Чеков Илья, обогнав по коэффициенту Гершевич Георгия.

У девушек лучший результат у Нестеровой Марии, на втором месте Еравцова Елена.

По традиции проигравших в турнире не было, так как все участники получили призы – бананы.