Центральная библиотека Новооскольского городского округа уже в восьмой разприсоединилась к Всероссийской акции «Библионочь».«Библионочь» – ежегодная социально-культурная акция посвящённая чтению, проходитв апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеии арт-пространства расширяют время и формат своей работы.Официальная тема акции – «Весь мир – театр».По сложившийся традиции на мероприятии был проведён шахматный турнир, в которомприняло участие 11 человек.Первое место в шахматном состязании занял Иван Скурятин. На втором месте – ЛеонидМирошников. Замкнула тройку призёров Надежда Спесивцева. Победитель и призёрынаграждены грамотами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья». Всех участниковсоревнования угостили конфетами.В конце мероприятия всех ждал сюрприз – выступление группы «Виленстар». Этамолодая группа начинающих артистов сделала вечер незабываемым.С.Гончарук – главный судья соревнования