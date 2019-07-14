В г.Судаке Республика Крым, после воссоединения Крыма с Россией, проходит пятый шахматный фестиваль «Великий шелковый путь – 2019». В этом году соревнования проводятся в кафе Рынок еды-«Фудкорт», в 150 метрах от моря. Участники играют на втором этаже в хороших условиях, родители ожидают их на 1 этаже, где можно поесть и попить. Организаторами соревнований уже пятый год является Центр развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ». при поддержке и содействии администрации г. Судак, ГБУ РК «Музей – заповедник «Судакская крепость».

Данные соревнования по уже сложившей традиции являются семейными, в этом году более половины приезжих участников приехали целыми семьями по три четыре человека, многие из которых приеэжают уже несколько лет. Семьи Саньковы, Страшновы, Батовы. Фефиловы из Архангельской области, Черновы, Бутко из Белгородской, большая группа из г.Кенгинсеппа Ленинградской области, организатором которой является Виктор Петров. Многие родители сами принимают участие в фестивале вместе с детьми. Многи приехали на своих машинах, а делегация из Белгорода еще и на 20 местном автобусе.

В рамках фестиваля проходит 6 турниров: до 11 лет, до 15 лет и открытый турнир обьедененный с студенческим и три Блиц турнира.

Уже состоялся Блиц – турнир, первое место занял международный гроссмейстер Александр Иванов, второе – третье место разделили Михаил Синцарев (1р) и Максим Иванов(КМС) все представители г.Белгорода.

В стенах древней Судакской крепости для участников фестиваля, сеанс одновременной игры провел международного гроссмейстера Александра Иванова . Перед началом мероприятия для всех участников , их родителей и сопровождающих была организованна бесплатная экскурсия по всей территории крепости. Попробовать свои силы в борьбе с гроссмейстером решили 20 участников взрослых и детей, но ничью удалось сделать лишь участнику турнира «А» Олегу Санькову из г.Северодвинска, Архангельской области.

Сергей Денисов – тренер МБУ « Спортивная школа» городского округа Судак