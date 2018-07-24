«Валуйки. Международный День шахмат»

21 июля во Дворце культуры и Спорта города Валуйки состоялся Межрайонный шахматный турнир, который был посвящён Международному дню шахмат и 75-й годовщине Курской битвы.

В соревновании приняло участие 44 ведущих шахматиста из г.Валуйки, г.Алексеевка, г.Шебекино, г.Новый Оскол, г.Бирюч, пгт.Вейделевка, пгт.Волоконовка, пгт.Ровеньки, Алексеевского, Валуйского, Вейделевского, Новооскольского, Ровеньского и Красногвардейского районов.

Играли по Швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

Перед последним туром пятеро участников имели шансы стать победителем этого состязания. Всё решилось в последнем туре. В итоге Сергей Фетисов (г.Бирюч) и Сергей Сотников (г.Валуйки) пришли к финишу, имея в своём активе по 7,5 очков. Дополнительные показатели вывели на первое место жителя райцентра Красногвардейского района. Замкнул тройку призёров Павел Собина (г.Алексеевка), отставший на пол очка.

Победитель и призёры межрайонного шахматного турнира награждены грамотами и ценными призами от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район».

Хочется отметить участие в турнире Сергея Мещерякова (г.Валуйки). Несмотря на отсутствие зрения, он одну партию выиграл и в четырёх партиях добился ничейного результата. В большинстве партий ему не хватало времени для реализации перевеса.

Самым юным участником соревнования был семнадцатилетний Антон Федосеев (Валуйский район), а самым возрастным – восьмидесятилетний Владимир Карагодин (г.Валуйки).

75 лет назад началось одно из важнейших сражений Второй мировой войны – Курская битва. Валуйчане по праву гордятся своим земляком Николаем Фёдоровичем Ватутиным, который с марта 1943 года повторно возглавил Воронежский фронт. Выдающийся советский военачальник, генерал армии (1943), Герой Советского Союза (посмертно), прошедший путь от красноармейца до полководца. В годы Великой Отечественной войны последовательно возглавлял войска ряда фронтов. В штабе фельдмаршала Манштейна Н.Ф. Ватутина прозвали «Гроссмейстером». В Красной Армии за глаза называли «Генералом от победы».

На протяжении апреля — июня 1943 года на фронте наступила оперативная пауза, но обе стороны вели подготовку к летней кампании. Действия Н. Ф. Ватутина были направлены, прежде всего, на создании в зоне боевых действий фронта системы «глубоко эшелонированной обороны», включая занятие войсками как основных, так промежуточных и тыловых рубежей. При обсуждении планов действий фронтов летом 1943 года в районе Курской дуги Ставка ещё весной приняла решение начать кампанию с преднамеренной обороны.

Победа на Курской дуге и последовавшее стратегическое наступление по плану летне-осенней компании 1943 года ознаменовали завершение коренного перелома в ходе Великой отечественной войны.

С.Гончарук – главный судья соревнования