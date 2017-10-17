В Воскресной школе Смоленского собора прошли шахматные турниры.

14 октября, по благословению настоятеля Смоленского собора протоиерея Павла Вейнгольда, прошли сразу два шахматных турнира в честь 314 годовщины явления иконы Смоленской Божией Матери и праздника Покрова Пресвятой Богородицы.

Соревнования проходили в областной научной универсальной библиотеке, где сражалось старшее поколение, среди которых были прихожане Смоленского собора и шахматисты клуба «Мыслитель», а также школьники города. А в стенах Воскресной школы играли воспитанники шахматного кружка Воскресной школы.

Есть в нашем городе одна икона чудотворная.

Чудесным образом она явилась к нам с небес.

Мефодий-воин на вратах её увидел первым,

И осветились небеса, и озарился лес.

С ней много связано чудес и дивных исцелений,

А столько жизней спасено молитвами её.

И охраняем нас она от вражьих нападений,

И молимся мы матушке за мирное житьё.

314 лет подряд Святая Одигитрия

Единый путь к спасению указывает нам.

И ноги сами приведут меня в Смоленский храм,

Я поклонюсь ей до земли, ей свой поклон отдам.

Впервые шахматный класс не вместил всех желающих принять участие в соревнованиях. Пришлось выносить шахматные доски в холл Воскресной школы и играть на скамейках. Участие приняли 18 девочек и мальчиков. Играли по швейцарской системе. В общем зачете призерами стали: 1 место – Белов Евгений, 2 место – Литвинов Иван, 3 место – Васицкий Егор. Среди девочек призовые места заняли: 1 место – Марунич Дарья, 2 место – Васицкая Алика, 3 место – Савченко Надежда.

А в клубе «Мыслитель», где соревнования были организованы почетным председателем городской федерации Зацепиным Владимиром Павловичем, приняли участие 18 человек. Перед началом блиц-турниров, участники и зрители поговорили об истоках и традициях празднования этих Христианских праздников. Владимир Павлович рассказал об иконе Смоленской Божией матери, что находится в Смоленском соборе, о её чудесном явлении.

В мужском турнире первое место занял Валерий Козинов, второе – Лев Янкилевич, а третье – Алексей Александров. Успешно выступили во взрослом мужском турнире и школьники - Александр Безухов, Эрик Петров, Михаил Синцарев, Владислав Вологин.

Среди женщин победила Рита Гавриленко. Второе место заняла Алла Цыганенко, проиграв только победительнице. 3-4 места поделили школьницы Сизоненко Яна и Петровская Оля.

Все победители и призеры турниров были награждены грамотами и призами от Смоленского собора.