В Воскресной школе Смоленского собора прошли шахматные турниры.

В Воскресной школе Смоленского собора состоялись традиционные полуфиналы Первенства школы по шахматам. В этом году приняли участие 34 человека. Соревнования проходили по трем возрастным группам: турнир«А»- в нём играли шахматисты 3-4 года обучения, некоторые из них уже имеют юношеские разряды. Ребята играли с записью шахматных партий.

В турнире «В» участвовали шахматисты 2-3 года обучения, возрастной категории 2008-2006 г.р. Это самый многочисленный турнир – в нем было14 мальчиков и девочек.

В турнире «С» играли шахматисты младших групп, а также новенькие – те ребята, которые пришли в Воскресную школу с сентября и уже допущены к турниру. В этих соревнованиях сражались 13 человек.

Особенность этих соревнований в том, что все турниры играются по круговой системе, то есть каждому участнику нужно сыграть со всеми мальчиками и девочками. Это позволяет не только наработать турнирную игровую практику, но и научиться достойно выигрывать и проигрывать. А это так непросто.

В турнире «А» призерами среди девочек стали:

1 место – Фомина Ульяна, 2 место – Межевикина Ева, 3 место – Ильинская Анна

Вне конкурса в турнире приняла участие воспитанница спортивной школы Тичак Ксения, она заняла 2 место.

Среди мальчиков: 1 место – Клименко Александр, 2 место – Фёдоров Алексей, 3 место – Васицкий Егор.

В турнире «В» борьба за призовые места велась до последней партии. Невозможно было предугадать у девочек, кто же станет победительницей. И результат этой последней партии повлиял на расстановку мест среди мальчиков. В итоге среди девочек призерами стали:

1 место – Буданова Маргарита, 2 место – Марунич Дарья, 3 место – Васицкая Алика.

У мальчиков победитель выявился задолго до конца турнира, а вот за второе и третье место ребятам пришлось поднатужиться.

Итоги турнира: 1 место – Белов Евгений, 2 место – Литвинов Иван, 3 место – Захаров Роман.

В турнире «С» среди девочек также не все просто. Одинаковое количество очков набрали участницы, занявшие 1-2 места, но дополнительные показатели и личная встреча расставили всех участниц по местам.

1 место – Гребцова Елизавета, 2 место – Смышляева Анна, 3 место -Савченко Надежда.

Среди мальчиков группы «С» также был дележ 1-2 места. Но ребята решили сыграть дополнительный матч, он-то и выяснил победителя.

1 место – Иванов Игорь, 2 место – Черноусов Арсений, 3 место – Черных Илья

Все участники соревнований получили сладкие призы, а победителям и призерам, по благословению настоятеля Отца Павла были вручены грамоты.

По итогам полуфиналов призеры и победители смогут играть в финале первенства Воскресной школы, которое традиционно проходит в июле, во время открытого Православного шахматного фестиваля. В финале также будут играть сильнейшие воспитанники школы – призеры прошлогоднего первенства и старшеклассники, которые допускаются без отборочных соревнований.