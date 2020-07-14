10 - 12 июля в Воскресной школе при Смоленском соборе прошел областной шахматный фестиваль в рамках проекта «Мир и созидание», организованного при поддержке Фонда Президентских Грантов. Это одни первых состязаний, которые прошли после длительной изоляции.

Фестиваль представлял из себя 3 различных турнира: Открытое первенство Воскресной школы при Смоленском соборе, Семейный шахматный турнир, посвященный Дню семьи, любви и верности и Блиц-турнир.

1. В Открытом первенстве Воскресной школы при Смоленском соборе играли в двух возрастных группах - до 10 и до 15 лет (девочки и мальчики раздельно). Контроль времени составлял 15 минут. По итогам турнира были определены следующие результаты:В общем состязании:Среди юношей до 15 лет:1 место - Дикунов Артем;2 место - Колисниченко Владислав (по дополнительным показателям);3 место - разделили Кривцов Дмитрий и Чеков Илья.Среди девушек до 15 лет:1 место - Пьянкова Ольга;2 место - Кравцова Елена;3 место - Нестерова Мария.Среди мальчиков до 10 лет:1 место - Ильенко Филипп;2 место - Матвейчук Семен;3 место - Чернов Илья.

Среди девочек до 10 лет:1 место - Деркач Софья;2 место - Морозова Анна;3 место - Пьянкова Юлия.Среди воспитанников Воскресной школы при Смоленском соборе:Среди юношей до 15 лет:1 место - Белов Евгений;2 место - Захаров Роман;3 место - Клименко Александр.Среди девушек до 15 лет:1 место - Васицкая Алика;2 место - Васицкая Элина;3 место - разделили Нерубенко Анна и Гребцова Елизавета.Среди мальчиков до 10 лет:1 место - Назаров Владимир;2 место - Антипов Артем;3 место - Губарев Матвей.

Среди девочек до 10 лет:1 место - Крамарь Ирина;2 место - Белова Мария;3 место - разделили Кулешова София и Аркадьева Алиса.

В Семейном шахматном турнире приняли участие 22 команды. По правилам турнира состав одной команды представляли 2 человека одной семьи. Контроль времени составлял 15 минут до конца партии. По итогам турнира были определены следующие результаты:1 место - семья Гетманцевых (г. Белгород);2 место - семья Пьянковых (Корочанский район) (по дополнительным показателям);3 место - семья Селивановых (Белгородский район).Лучший результат из мусульманской общины показала семья Мохаммад. Среди православных семей больше всех очков набрала семья Антиповых, лишь на стотые доли опередив семью Беловых.Блиц-турнир проводился без разделения на группы, а принять в нем участие могли все желающие. Но первый этап- это онлайн отборочный турнир, который проходил на площадке //www.chess.com. Пять призеров турнира и пять приглашенных шахматистов сыграли в финале. Контроль времени составлял 3 минуты (+2 секунды до конца партии). По итогам турнира были определены следующие результаты:1 место - Цурупа Александр;2 место - Чернов Илья;3 место - Подпорин Александр.Лучший результат среди мужчин показал Мохаммад Рахим. Сильнейшим школьником стал Колисниченко Владислав. Приз за лучший результат среди девочек получила Морозова Анна. Самым юным участником турнира стал Назаров Владимир.Награждение состоялось 12 июля на праздничном концерте, посвященном престольному празднику Смоленского собора Дня святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Все призеры и победители были награждены соответствующими призами: кубками, грамотами и различными подарками. Всех участников фестиваля лично награждал настоятель Смоленского собора протоиерей Павел.