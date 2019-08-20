В Строителе прошел шахматный турнир, посвященный дню освобождения Белгородчины от немецко-фашистских захватчиков

10 августва в г.Строитель прошел шахматный турнир, посвященный дню освобождения Белгородчины от немецко-фашистских захватчиков.

В турнире приняли участие 18 спортсменов из Яковлевского района и г.Белгорода. В соревнованиях играли шахматисты разного возраста и уровня.Турнир проходил по круговой системе и длителся около трех часов. Юные шахматисты с честью выдержали эти испытания. Призовые места заняли: Кишкин Сергей, Лев Андрей, Решетников Сергей. Лучший среди детей Васильев Игорь.

Поздравления Нашим чемпионам.

Гл. судья соревнований В.В.Мурысев