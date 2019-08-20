В Строителе прошел шахматный турнир, посвященный дню освобождения Белгородчины от немецко-фашистских захватчиков

Опубликовано вт, 20/08/2019 - 00:30 пользователем Маслова Ирина

10 августва в г.Строитель прошел шахматный турнир, посвященный дню освобождения Белгородчины от немецко-фашистских захватчиков.

В турнире приняли участие 18 спортсменов из Яковлевского района и г.Белгорода. В соревнованиях играли шахматисты разного возраста и уровня.Турнир проходил по круговой системе и  длителся около  трех часов. Юные шахматисты с честью выдержали эти испытания. Призовые места заняли: Кишкин Сергей, Лев Андрей, Решетников Сергей. Лучший среди детей Васильев Игорь. 

Поздравления Нашим чемпионам.

Гл. судья соревнований                   В.В.Мурысев

 

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