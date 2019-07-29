27 июля в пикник-парке «Остров» новооскольсцы отпраздновали День рождения любимого города. Множество площадок украсили пикник-парк. Недалеко от площадки «Уездный город N» разместилась площадка интеллектуальных игр. Все желающие могли сразиться в шахматы и русские шашки.

В турнире по русским шашкам победителем соревнования стал Максим Пивкин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). На второй строчке разместилась Анастасия Дерварь (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). Замкнула тройку призёров Анастасия Некрах (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

Шахматные турниры под названием «В стране шахматных чудес» проводились в нескольких номинациях.

В турнире, в котором «сражались» школьники 1-2 классов, победу одержала Александра Богатырёва (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте – Ульяна Масленникова (МБОУ «СОШ №3), на третьем – Максим Пивкин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»).

В турнире, где играли ребята постарше, первое место занял Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3»). Второе место занял Захар Дмитриев (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»), третье – Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В турнире для взрослых шахматистов победителем стал Николай Сухин (г.Новый Оскол). На втором месте – Алексей Бакланов (г.Новый Оскол). Замкнул тройку призёров Леонид Мирошников (г.Новый Оскол). Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Все участники в качестве сувенира получили шариковые ручки. На угощение были конфеты и печенье.

С.Гончарук – главный судья соревнования