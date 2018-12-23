В шахматном клубе МБУДО ДЮСШ №4 прошли Новогодние турниры по шахматам среди воспитанников клуба и приглашенных шахматистов. Соревнования являлись отборочными к первенству города, которое стартует на зимних каникулах.

Турниры проходили по возрастам:

1 среди дошкольников и первоклассников;

2. Среди шахматистов 2-4 классов, имеющих юношеские разряды или без разрядов;

3. среди шахатистов 4-8 классов, имеющих юношеские и взрослые разряды.

Играли по швейцарской системе в 5-7 туров. Всего приняли участие 55 человек.

Среди юных шахматистов 1 место занял дошкольник Чернов Илья, оставивший позади себя в таблице первоклассников. На втором месте среди дошкольников - Сукач Тимофей, на третьем месте - Шемраев Артем.

У первоклассников первое место занял Ильенко Филипп, на втором месте- Готчин Александр, 3-4 места поделили Рудковский Ярослав и Павлюченко Степан.

Среди девочек на первом месте - Юхименко Дарья, второе место заняла Белова Мария из Воскресной школы Смоленского собора, на 3 месте – Король Анна из Сош №40.

Среди мальчиков 2-4 классов призовые места заняли:

1 место – Коваленко Давид, 2-4 места поделили – Сукач Матвей (прогимназия №51), Войтко Данила, Мотузов Егор.

Среди девочек на 1 месте - Дикунова Алена, 2 место у Деркач Софьи, 3-4 места поделили –Дуганова Евгения и Жидкова Злата.

Среди старших шахматистов 1 место занял Часовской Сергей, на 2 месте Шалопутов Андрей, 3 место у Дикунова Артема. Среди девочек победительницей стала Нестерова Мария, 2 место у Будановой Маргариты, на 3 месте Кравцова Елена.

Призеры и победители получили грамоты от спортивной школы и новогодние призы от спонсоров соревнований.