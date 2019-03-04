В шахматном клубе Центра образования №1 «Золотая пешка» прошел блицтурнир, посвященный Дню защитника Отечества.

В турнире приняли участие воспитанники и выпускники клуба, а также приглашенные ребята из других школ. Всего соревновалось 20 шахматистов в возрасте от 9 до 20 лет.

2 марта в шахматном клубе Центра образования №1 «Золотая пешка» прошел блицтурнир, посвященный Дню защитника Отечества.

Турнир проводился по швейцарской системе в 9 туров с применением компьютерной жеребьевки (программа Swiss-Manager).

В результате трёхчасовой борьбы первое место занял Александр Безухов из Гимназии № 2, который набрал 8,5 очков из 9 возможных. На втором месте расположился Олег Дятлов (7,5 очков), на третьем – Дмитрий Воржевитин (7 очков). Оба шахматиста занимаются в Центре образования №1.

Женский приз достался Милене Ельниковой (ЦО №1). Она набрала 5 очков. Лучшим среди шахматистов до 12 лет стал Артем Курочкин из Шуховского лицея (4,5 очка), а в группе «малышей» (до 10 лет) отличился Никита Смирнов (ЦО №1), сенсационно обыгравший чемпионов Белгородской области в старших возрастах Дмитрия Жарикова и Константина Чурилова.

Турнир прошел в теплой дружеской атмосфере. Буквально каждый третий участник ушел домой с ценным призом, а все стальные получили, как минимум, яркие эмоции от сыгранных партий. Все дети отметили, что хотелось бы играть в таких турнирах как можно чаще.

Главный судья, ССВК Л.Окунь