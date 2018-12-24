В преддверии Нового года, почетный председатель шахматной федерации г. Белгорода, член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин провел встречи с лучшими детскими шахматными тренерами Белгородской области, добившимися наиболее значимых успехов в своей тренерской работе.

Это тренеры-супруги Окунь – Ольга Львовна и Леонид Наумович, воспитанница которых - Голикова Алиса - в 2018 году стала чемпионкой Центрального федерального округа, а Ельникова Милена призером трех этапов Кубка России, а также более 15 их учеников стали победителями и призерами областных и городских соревнований. А за годы своей работы они научили играть в шахматы сотни детей, многие из которых стали высококвалифицированными спортсменами.

Тренер Ирина Маслова – более 30 лет тренерской работы. В любых шахматных турнирах на первенствах области и города ее ученики, как правило, становятся победителями и призерами соревнований.

Тренер Владимир Волошкин – более 40 лет он тренирует детей. За эти годы воспитал 5 мастеров спорта, десятки кандидатов в мастера, сотни разрядников, а тысячи детей научил просто играть в шахматы.

За успехи в тренерской работе Владимир Зацепин от имени областной шахматной федерации вручил тренерам благодарственные письма, а их ученикам грамоты за любовь и преданность к великой и мудрой игре – шахматам.

Также на встречах была обговорена подготовка программы совместной работы с Общественной палатой Белгородской области по внедрению шахматного всеобуча, опираясь на опыт, знания и квалификацию этих лучших шахматных тренеров нашей области.