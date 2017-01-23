28 декабря 2016 года в подростковом клубе имени В. Чеченева прошел городской турнир по шашкам памяти В.Чеченева.

Непосредственное проведение и судейство соревнований проводилось - подростковым клубом по месту жительства имени В.Чеченева.

В соревнованиях приняли участие 18 шашистов, среди них обучающиеся СГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», учащиеся школы №36, воспитанники подросткового клуба по месту жительства им.В.Чеченева . Турнир проводился по круговой системе, с контролем времени -10 минут каждому участнику до конца партии.

Победителем турнира стала команда клуба имени В.Чеченева ( Меняев Даниил, Емельянов Антон, Шевченко Екатерина, Урядин Максим).

Победителей и призеров соревнований наградили сладкими призами. Так же для детей был организован сладкий стол.

Главный судья соревнований : Топилина Светлана Анатольевна (подростковый клуб по месту жительства имени В.Чеченева МБУДО «Юность»).