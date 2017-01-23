В подростковом клубе имени В. Чеченева прошел городской турнир по шашкам памяти В.Чеченева.

Опубликовано пн, 23/01/2017 - 22:05 пользователем Маслова Ирина

28 декабря 2016 года  в подростковом клубе имени В. Чеченева прошел городской  турнир по шашкам памяти В.Чеченева.

Непосредственное проведение и судейство соревнований проводилось - подростковым клубом по месту жительства имени В.Чеченева.

В соревнованиях приняли участие 18  шашистов, среди них обучающиеся СГБУСОССЗН «Областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», учащиеся школы  №36, воспитанники подросткового клуба по месту жительства им.В.Чеченева .  Турнир проводился по круговой  системе, с контролем времени -10 минут каждому участнику до конца партии.

Победителем  турнира стала команда клуба имени В.Чеченева ( Меняев Даниил, Емельянов Антон, Шевченко Екатерина, Урядин Максим).

Победителей и призеров соревнований  наградили сладкими призами. Так же для  детей был организован сладкий стол.

 

Главный судья соревнований  :         Топилина Светлана Анатольевна (подростковый клуб по месту жительства имени  В.Чеченева МБУДО «Юность»).

 

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