В НИУ «БелГУ» прошли соревнования, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Кубок профсоюзной организации по шахматам

Соревнования, проходившие на интернет-портале, объединили более 50 шахматистов из числа преподавателей, сотрудников, студентов, а также воспитанников Центра развития интеллектуальных видов спорта. Кубок, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был организован профсоюзной организацией вуза и Центром развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ». Соревнования проходили на портале https://play.chessking.com.

Первое место в общем зачёте с результатом 8 очков из 9 у преподавателя инжинирингового колледжа Евгения Мирошникова, на втором месте в общем зачёте с 7,5 очками и лучшим результатом среди женщин также представительница инжинирингового колледжа Полина Чистикова, замкнул тройку лучших в общем зачёте с 7 очками и лучшим результатом среди студентов Алексей Зубков из педагогического института. Среди детей, обучающихся в ЦРИВС, лучший результат с 6 очками показал Мирон Свистунов.

Награждение победителей и призёров проводили председатель профкома НИУ «БелГУ» Валерий Тимофеев и главный судья соревнований, директор Центра развития интеллектуальных видов спорта Александр Иванов. Шахматистам вручили грамоты, медали, памятные подарки, а победителю по традиции передали кубок от профсоюзного комитета университета.

Итоги по всем номинациям:

Мирошников Евгений

Инжиниринговый колледж

1 место преподаватели

Кузнецов Андрей

Институт общественных наук и массовых коммуникаций

2 место преподаватели

Чистикова Полина

Инжиниринговый колледж

1 место женщины

Эль Хаммудани Лейла

Институт инженерных и цифровых технологий

1 место женщины

Пахомова Ирина

Педагогический институт

1 место женщины

Зубков Алексей

Педагогический институт

1 место обучающиеся (мужчины)

Арутюнян Артур

Институт фармации, химии и биологии

2 место обучающиеся (мужчины)

Базаров Владимир

Институт инженерных и цифровых технологий

3 место обучающиеся (мужчины)

Свистунов Мирон

1 место - ЦРИВС

Круглянская Софья

2 место - ЦРИВС

Уколов Иван

3 место - ЦРИВС

Лантратов Тимофей

3 место - ЦРИВС

Токарев Александр

3 место - ЦРИВС

Миронов Платон

3 место - ЦРИВС

Петреченко Максим

3 место - ЦРИВС

Информация предоставлена Центром развития интеллектуальных видов спорта