В НИУ «БелГУ» прошли соревнования, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, на Кубок профсоюзной организации по шахматам
Соревнования, проходившие на интернет-портале, объединили более 50 шахматистов из числа преподавателей, сотрудников, студентов, а также воспитанников Центра развития интеллектуальных видов спорта. Кубок, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был организован профсоюзной организацией вуза и Центром развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ». Соревнования проходили на портале https://play.chessking.com.
Первое место в общем зачёте с результатом 8 очков из 9 у преподавателя инжинирингового колледжа Евгения Мирошникова, на втором месте в общем зачёте с 7,5 очками и лучшим результатом среди женщин также представительница инжинирингового колледжа Полина Чистикова, замкнул тройку лучших в общем зачёте с 7 очками и лучшим результатом среди студентов Алексей Зубков из педагогического института. Среди детей, обучающихся в ЦРИВС, лучший результат с 6 очками показал Мирон Свистунов.
Награждение победителей и призёров проводили председатель профкома НИУ «БелГУ» Валерий Тимофеев и главный судья соревнований, директор Центра развития интеллектуальных видов спорта Александр Иванов. Шахматистам вручили грамоты, медали, памятные подарки, а победителю по традиции передали кубок от профсоюзного комитета университета.
Итоги по всем номинациям:
Мирошников Евгений
Инжиниринговый колледж
1 место преподаватели
Кузнецов Андрей
Институт общественных наук и массовых коммуникаций
2 место преподаватели
Чистикова Полина
Инжиниринговый колледж
1 место женщины
Эль Хаммудани Лейла
Институт инженерных и цифровых технологий
1 место женщины
Пахомова Ирина
Педагогический институт
1 место женщины
Зубков Алексей
Педагогический институт
1 место обучающиеся (мужчины)
Арутюнян Артур
Институт фармации, химии и биологии
2 место обучающиеся (мужчины)
Базаров Владимир
Институт инженерных и цифровых технологий
3 место обучающиеся (мужчины)
Свистунов Мирон
1 место - ЦРИВС
Круглянская Софья
2 место - ЦРИВС
Уколов Иван
3 место - ЦРИВС
Лантратов Тимофей
3 место - ЦРИВС
Токарев Александр
3 место - ЦРИВС
Миронов Платон
3 место - ЦРИВС
Петреченко Максим
3 место - ЦРИВС
Информация предоставлена Центром развития интеллектуальных видов спорта
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