В НИУ «БелГУ» наградили победителей и призеров турниров Кубка ректора по шахматам.

Соревнования, посвящённые 75-летию Победы, объединил около двухсот шахматистов из 11 регионов России.

Церемония награждения состоялась у Молодёжного культурного центра. На протяжении месяца около двухсот шахматистов в возрасте от 7 до 70 лет из 11 регионов России: Архангельской, Астраханской, Воронежской, Курской, Московской областей, республики Тывы, Дагестана, Крыма, Москвы и Белгородской области определяли сильнейших.

Награждение победителей и призёров проводила проректор по воспитательной работе и молодёжной политике НИУ «БелГУ» Светлана Острикова и директор «Центра развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ», президент РОО «Федерация шахмат Белгородской области», международный гроссмейстер Александр Иванов.

Светлана Александровна, поздравляя победителей и призёров, отметила, что руководство Белгородского госуниверситета уделяет особое внимание развитию интеллектуальных видов спорта. В связи с ограничениями из-за коронавируса «Центр развития интеллектуальных видов спорта» провёл все запланированные игры в онлайн-формате, что позволило расширить географию участников. По словам Александра Иванова, в соревнованиях приняло участие много детей сотрудников и преподавателей университета. Многие из них стали победителями и призёрами соревнований. Хорошие результаты показали воспитанники «Центра развития интеллектуальных видов спорта». А благодаря проведению мероприятий в дистанционном формате выросло число участников из других регионов России и районов области.

Все победители и призёры награждены грамотами, медалями и памятными подарками с символикой университета, а победители турниров – кубками. Участники получат грамоты по электронной почте и магниты с символикой университета.

информация предоставлена тренером ЦРИВС Евгением Мирошниковым, фото пресс-службы НИУ «БелГУ»