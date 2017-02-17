В московском Доме Национальностей прошли турниры среди молодежи и студентов

В Доме Национальностей правительства Москвы прошел открытый межнациональный шахматно-шашечный турнир среди молодежи и студентов. Это традиционное соревнование проводится уже 11 лет при содействии шахматного клуба «Маэстро» для молодежи из регионов России, обучающейся и работающей в Москве. В шахматном турнире состязались 38 участников. Первое место, набрав 6,5 очков из 7, занял Евгений Окунь из МГУ им. М. Ломоносова. Вторым стал также представитель МГУ Алексей Шинчихин, у него 6 очков. Вадим Пылаев, набравший 5,5 очков, финишировал третьим. Шашечный турнир собрал участников поменьше, чем шахматный. Здесь доминировали студенты Московского энергетического института. Первенствовал Николаев Дьулустан, вторым стал Алексей Иннокентьев, третье место занял Максим Рогожин. Мастер-класс провела гроссмейстер Галина Струтинская. Галина Николаевна предложила участникам решить новые и весьма непростые этюды, любезно предоставленные их автором – гроссмейстером по шахматной композиции и чемпионом мира в этом виде шахмат Олегом Перваковым. Гроссмейстер также прокомментировала фрагменты отдельных партий участников прошедшего турнира и ответила на вопросы молодых шахматистов.

Информацию и фото предоставил Вячеслав Каляев