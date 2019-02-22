21 февраля в МБОУ СОШ № 19 Белгорода имени В.Казанцева прошли шахматно-шашечные турниры, посвященные дню Защитника Отечества.

В соревнованиях учасвовали только мальчики. Турниры проводились по шашакам и шахматам и по двум возрастным категорям: 3-6 класс и 7-11 класс.Старшие шахматисты играли по круговой системе, в итоге 5 из 5 набрал уверенно Гришин Николай (10 кл), а за 2-3 места пришлось играть дополнительный матч, так как сразу три шахматиста набрали одинаковое количество очков и дополнительные показатели у них были равными. В упорной борьбе второе место занял Кораблин Кирилл из 8 а класса, третьим призером стал Погребной Сергей из 11 класса, немного не повезло Овчинникову Макару (10 класс), он занял 4 место.

Младшие шахматисты играли по швейцарской системе .В результате безкомпромисной борьбы первое место занял Лахин Матвей из 6а класса, выигравший все партии. На втором месте Богословский Никита из 4 а класса , третье место занял Осипенко Дмитрий из 6 б класса.

В соревнованиях по шашкам ребята играли по круговой системе. Среди старших первое место занял Кравченко Виталий из 11 класса, 2-3 места поделили Капиносов Владислав (7а) и Бобырь Денис (8б), но по дополнительным показателям Владислав вышел на 2 место.

Среди младших на первом месте Щербинин Данил (5б), 2 место занял Копнин Дмитрий (5а), 3 место в дополнительном матче завоевал Волынец Д анил (5б).

Грамоты, медали и подарки призерам вручили директор школы Нестеренко Светлана Ивановна, главный судья соревнований Грицаев Виталий Сергеевич и руководитель шахматного кружка Картавцев Олег Геннадьевич.