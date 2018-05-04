В Лоо завершились детские первенства России по шахматам

Соревнования проходили с 19 по 29 апреля традиционно в Краснодарском крае, пос. Лоо, Большие Сочи.

Белгородскую область представляли 12 шахматистов, которые играли в возрастах от 11 до 17 лет в трех спортивных номинациях: "Рапид", "Классические шахматы" и "Блиц".

Лучших результатов в Быстрых шахматах добились: Дорохина Елизавета (Губкинский р-н) и Сергиенко Иван. -5,5 очков, по 5 очков из 9 набрали белгородцы Ельникова Милена, Волошкин Даниил.

В "Высшей лиге" в классических шахматах играли только две шахматистки, представлявшие нашу область: Дорохина Елизавета (среди девочек до 13 лет) - набрала 5 очков, заняв 18 место из 53 участниц и Ельникова Милена (среди девочек до 11 лет) - 4 очка и 34 место из 49.

В "Первой лиге" в классических шахматах успеха добилась Тинина Кристина, игравшая в возрастной категории до 15 лет. Набрав 6,5 очков, она поделила 2-6 места, а по дополнительным показателям стала пятой. В следующем году Кристина обеспечила себе право играть в Высшей лиге.

Лучший результат среди мальчиков - 6 из 9 очков показал Сергиенко Иван. По 5,5 очков набрали Дятлов Олег и Голикова Алиса.

В "Блице" отличились Ельникова Милена и Дорохина Елизавета, показавшие лучший результат среди белгородцев - 6 очков из 9.

Итоговые таблицы и результаты можно узнать здесь: http://ruchess.ru/