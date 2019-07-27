24 июля в летнем читальном зале снова побывали любители шахмат города Новый Оскол. Специалисты Центральной библиотеки провели необычный День экологии. Мероприятие включало в себя лекцию на тему экологии, мастер-класс по созданию блокнотов, оригами и цветов из бумаги. Любой желающий мог сделать поделку, выбранную самостоятельно из книг, предложенных на книжной выставке «Я тоже так смогу».

В рамках межведомственной региональной акции «Безопасное лето - 2019» библиотекари подготовили одноименные памятки, которые были розданы присутсвующим.

Мероприятие сопровождалось шахматным турниром. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. Были опробованы шахматные часы «Phileon».

В результате упорной и бескомпромиссной борьбы первое место занял Леонид Мирошников. На втором мете Алексей Бакланов. Замкнул тройку призёров Иван Погирке. С.Гончарук – главный судья соревнования