В клубе "Мыслитель" состоялся Новогодний матч-турнир среди школьников и ветеранов

В преддверии Нового года в Белгородской государственной универсальной научной библиотеке в матче на 20-ти досках встретились сборная школьников г.Белгорода и сборная ветеранов. Состав участников матча, по шахматным меркам нашего города, собрался очень сильный. Это победители и призеры чемпионатов города и области, участники всероссийских соревнований в своих возрастных категориях. Среди школьников – Илья Лоскутов, Эрик Петров, Саша Безухов, Кристина Тинина, Саша Кривоухов, Никита Бабаскин, Полина Чистикова, Сергей Часовской и другие сильные шахматисты. Не менее звездный состав был и среди ветеранов – Валерий Козинов (9-ти кратный чемпион области и 7-ми кратный чемпион города), Анатолий Матузный, Александр Слюняев, Иван Чуев, Михаил Мирошников, Владимир Кушнаренко, Рита Гавриленко и другие.

Организатор матча – почетный председатель шахматной федерации города Белгорода, член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин - при открытии соревнования пожелал участникам честной и бескомпромиссной борьбы на благо великой и мудрой игре – шахматам. А подвел итоги матча судья Владимир Волошкин - команда ветеранов оказалась сильнее, победив со счетом 13-7.

Среди школьников хотелось бы отметить уверенную победу 9-ти летнего Вани Сергиенко над одним из сильнейших шахматистом-ветераном Львом Янкилевичем.

Среди ветеранов очень красивую партию выиграл Анатолий Матузный, победив надежду белгородских шахмат - Сашу Безухова.

На закрытии матча представители общественных организаций – «Ветераны вооруженных сил РФ» Родионов Валерий Александрович и «Партии пенсионеров» Абельмазов Владимир Викторович особо подчеркнули положительную роль в патриотическом воспитании молодежи на основе таких матчей, и наградили книгами с дарственными надписями тех школьников, которые сумели выиграть у ветеранов. Также каждый участник матча получил по шоколадке от спонсора турнира – Владимира Кушнаренко, а школьники, дополнительно, были награждены грамотами от областной и городской федераций шахмат за шахматные успехи в 2017 году.

Матч настолько понравился участникам и многочисленным зрителям, что проведение таких встреч решено сделать на постоянной основе. Следующий пройдет 23 февраля 2018 года.

Хочу выразить благодарность тренерам по шахматам – Владимиру Волошкину, Ирине Масловой, Александру Слюняеву за ту большую помощь в организации и проведении матча, который несомненно поможет детям в становлении их шахматного мастерства.

А также большое спасибо работникам Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, где проходил матч, которые сумели создать все необходимые условия для его проведения.

Почетный председатель шахматной федерации г.Белгорода, член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин.