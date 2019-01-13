В клубе "Мыслитель" прошли шахматные турниры, посвященные памяти Вячеслава Зацепина

В рамках Новогодне-Рождественского шахматного фестиваля прошли традиционные турниры, посвященные памяти Вячеслава Зацепина.

В основном турнире приняли участие такие известные шахматисты, как: Александр и Максим Ивановы, Алексей Лойко, Юрий Нечаев, Карен Петросян, Игорь Морозов, Александр Безухов и многие другие. В упорной борьбе первое место занял Алексей Лойко, сумевший на 1 очко опередить Александра Иванова, занявшего второе место, а третьим призером стал школьник Саша Безухов, проигравший всего лишь одну партию второму призеру - гроссмейстеру Иванову.

В ветеранском турнире убедительную победу, без единого поражения, одержал Александр Слюняев, вторым стал Сергей Горковенко, а третье призовое место занял шахматист из Шебекино Владислав Хаванских.

Победители и призеры турниров были награждены дипломами от спорткомитета г.Белгорода и призами от спонсора турнира Владимира Зацепина.