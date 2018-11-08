В клубе "Мыслитель" прошли мероприятия ко Дню Народного Единства

В честь Дня народного единства и Казанской иконы Божией Матери клуб ветеранов «Мыслитель» провел праздничные мероприятия для членов клуба и многочисленных зрителей. Открыл праздник его организатор -руководитель клуба, член Общественной палаты Белгородской области Владимир Зацепин.

Праздничное мероприятие началось с коллективного исполнения гимна России, поздравлений от члена Общественной палаты Белгородской области Натальи Звягинцевой, председателя Партии пенсионеров Владимира Абельмазова и председателя областной шахматной федерации Александра Косова. Затем состоялся яркий праздничный концерт, где танцевали на сцене Ольга Ломакина и Галина Бахтина, солировали подполковник Аркадий Бармин и Альвина Ковалева, читали стихи 81-летняя Нина Жерносек и воспитанник клуба 6-летний Нестор Селиванов, играли на фортепиано член клуба Светлана Семинютина и школьница Яна Сизоненко. Закончился концерт всеобщим исполнением песни «Катюша». Все артисты были награждены сладкими призами от спонсора Владимира Кушнаренко. Потом по традиции сделали общее фото и состоялись блиц-турниры по шахматам среди мужчин, женщин и детей. В мужском турнире победили Лев Янкилевич и Игорь Морозов. В женском - Рита Гавриленко.

В детском турнире, посвященном празднованию Казанской иконы Божией Матери, и проходящем под благословлением настоятеля Смоленского собора протоиерея Павла Вейнгольда, среди мальчиков победил Ваня Сергиенко, а среди девочек Ольга Петровская. Все участники блиц-турниров в зависимости от занятых мест были награждены медалями, дипломами и грамотами от спорткомитета г.Белгорода и Смоленского собора, а также сладкими призами от спонсоров турнира.

Организаторы, участники и зрители мероприятия благодарят лично директора государственной универсальной научной библиотеки Рожкову Надежду Петровну и ее сотрудников за всестороннюю помощь и поддержку в деле проведения праздника.