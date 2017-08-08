В клубе "Мыслитель" прошел блиц-турнир по шахматам в честь дня города Белгорода

5 августа, в честь Дня освобождения города Белгорода от немецко-фашистстских захватчиков - Дня города, клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с общественной палатой Белгородской области организовали и провели блиц-турнир по шахматам среди ветеранов.

В начале перед участниками с теплыми словами приветствия выступили: депутат горсовета Абельмазов Владимир Викторович, председатель Белгородского регионального отделения «Союз ветеранов России» Кушнарев Александр Ильич и организатор и постоянный спонсор соревнований по шахматам, член общественной палаты Белгородской области Зацепин Владимир Павлович. Затем участники турнира и зрители читали стихи, пели песни, делились воспоминаниями о трудных военных и послевоенных годах своей жизни.

В мужском блиц-турнире, при 15 участниках, победителем стал Валерий Козинов, вторым – Мирошников Михаил, 3-5 места поделили: Кривенко Юрий, Мартынов Вячеслав, Чуев Иван.

В женском турнире, при шести участницах, убедительную победу одержала Гавриленко Рита, второе место заняла Цыганенко Алла, третье – Малинина Клавдия.

Победители и призеры турнира были награждены дипломами от спорткомитета г.Белгорода и денежными призами от спонсоров. Все остальные участники получили грамоты от спорткомитета и шоколадки от ООО «Компания ЭЛСИ».

Закончился турнир традиционно – совместным фото на память.

Председатель клуба «Мыслитель», член общественной палаты Белгородской области Зацепин Владимир Павлович