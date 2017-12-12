«В гостях у ветеранов»

9 декабря в гости к ветеранам Дома-интерната для престарелых и инвалидов города Новый Оскол пришли ребята из шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» Районного модельного Дома культуры, чтобы сразиться в товарищеском матче на пяти досках. Изначально матч планировали сыграть на четырёх досках, но у ветеранов добавился ещё один любитель древней и мудрой игры, поэтому приняли решение играть на пяти досках.

От каждой городской школы участвовало по одному юному шахматисту. Эти школьники – действующие чемпионы своих школ: Филипп Крупенко (МБОУ «СОШ №1»), Максим Коркин (МБОУ «СОШ №2»), Владислав Белов (МБОУ «СОШ №3») и Сергей Андрущенко (МБОУ «СОШ №4»). Также за молодёжную команду сыграл сорокачетырёхлетний Алексей Скурыдин, который усилил команду.

Команда ветеранов выставила следующий состав: Анатолий Михайлович Жугин, Валерий Иванович Слаква, Сергей Николаевич Семернин, Салават Сергеевич Ганеев, Александр Арсеньевич Жданов.

Соревнования проходили в Актовом Зале Дома-интерната для престарелых и инвалидов. На всех досках играли без часов по две партии.

В результате первый матч закончился убедительной победой молодых шахматистов со счётом 4:1. Второй матч получился более упорным, но и здесь молодёжь оказалась сильнее, выиграв 3:2. Общий счёт 7:3 в пользу молодёжной команды.

По две партии выиграли Филипп Крупенко, Максим Коркин, Алексей Скурыдин. У ветеранов двумя победами отличился Салават Сергеевич Ганеев.

По окончании матча все участники награждены грамотами от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района.

С.Гончарук – главный судья соревнования