«В гостях у ветеранов»

Опубликовано вт, 12/12/2017 - 08:25 пользователем Маслова Ирина

  9 декабря в гости к ветеранам Дома-интерната для престарелых и инвалидов города Новый Оскол пришли ребята из шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» Районного модельного Дома культуры, чтобы сразиться в товарищеском матче на пяти досках. Изначально матч планировали сыграть на четырёх досках, но у ветеранов добавился ещё один любитель древней и мудрой игры, поэтому приняли решение играть на пяти досках.

  От каждой городской школы участвовало по одному юному шахматисту. Эти школьники – действующие чемпионы своих школ: Филипп Крупенко (МБОУ «СОШ №1»), Максим Коркин (МБОУ «СОШ №2»), Владислав Белов (МБОУ «СОШ №3») и Сергей Андрущенко (МБОУ «СОШ №4»). Также за молодёжную команду сыграл  сорокачетырёхлетний Алексей Скурыдин, который усилил команду.

   Команда ветеранов выставила следующий состав: Анатолий Михайлович Жугин, Валерий Иванович Слаква, Сергей Николаевич Семернин, Салават Сергеевич Ганеев, Александр Арсеньевич Жданов.

   Соревнования проходили в Актовом Зале Дома-интерната для престарелых и инвалидов. На всех досках играли без часов по две партии.

   В результате первый матч закончился убедительной победой молодых шахматистов со счётом 4:1. Второй матч получился более упорным, но и здесь молодёжь оказалась сильнее, выиграв 3:2. Общий счёт 7:3 в пользу молодёжной команды.

   По две партии выиграли Филипп Крупенко, Максим Коркин, Алексей Скурыдин. У ветеранов двумя победами отличился Салават Сергеевич Ганеев.

    По окончании матча все участники награждены  грамотами от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района.

    

                                 С.Гончарук – главный судья соревнования

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