«В гостях у «Филина»

17 июля клуб интеллектуальных игр «Филин», который располагается в ЦМИ города Новый Оскол, посетили ребята шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

В ожидании начала соревнований девчонки и мальчишки поиграли в различные интеллектуальные игры, которые есть в клубе «Филин» в огромном ассортименте и их число постоянно растёт. Особенно понравилась присутствующим игра «Дженга».

Когда все были в сборе, начались шахматно-шашечные баталии. В результате упорной борьбы первое место по русским шашкам заняла София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Максим Морозов (МБОУ «СОШ №3»). Третье место заняли Данил Рыков (МБОУ «СОШ №2») и Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»).

В турнире по шахматам победил Максим Коркин (МБОУ «СОШ №2»). На второй строчке в турнирной таблице расположился Михаил Лотков (МБОУ «СОШ №2»). Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой») замкнула тройку призёров.

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами.

С.Гончарук – главный судья соревнования