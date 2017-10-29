В г. Белгороде прошла 60 Спартакиада школьников по шахматам.

Соревнования проходили на базах трех школ и были разделены на подгруппы. В составе каждой команды играли 3 юноши и 2девушки, возраст участников – до 18 лет.

17-18 октября в МБОУ «Гимназия №2» состоялись состязания среди среднекомплектных школ. Приняли участие 15 учебных заведений. Играли по швейцарской системе в 5 туров .

Первое заняла МБОУ «Гимназия №2», набравшая 20, 5 очков. На втором месте МБОУ «СОШ №39» - 15,5 очков. Третье место у МБОУ «СОШ №20» -14,5 очков.

18-19 октября в МБОУ «СОШ №31» играли 12 команд из малокомплектных школ по швейцарской системе в 6 туров.

В итоге Первое место заняли шахматисты МБОУ «СОШ №31», набравшие 20,5 очков. На втором месте команда МБОУ«СОШ №33», в их активе 19 очков. Третье место заняла юная команда МБОУ «СОШ № 44», отстав всего на пол-очка.

23-25 октября в «Центре образования №1» играли шахматисты из полнокомплектных школ. Приняли участие 16 команд, играли по швейцарской системе в 6 туров.

Первое место заняла команда «Центр образования №1», набравшая 28 очков. На втором месте МОУ «Лицей №9» -23 очка. Третье место у команды МБОУ «Лицей №32» - 19 очков.

Команда - победительница, «Центр образования №1», будет представлять г.Белгород на областной Спартакиаде, которая состоится в ноябре 2017 г.