«В дни школьных каникул»

В городе Новый Оскол во время Осенних каникул было организовано и проведено несколько мероприятий по шахматам и русским шашкам.

31 октября состоялся турнир по шахматам, который был посвящён памяти 4-го чемпиона мира Александра Алехина. Играли в Малом Зале Районного модельного дома культуры.

В результате первое место занял Владимир Марынычев. На втором месте Илья Кравченко. На третьей строчке турнирной таблицы расположились сразу два участника – Иван Лебеденко и Илья Фартушин. В зачёте среди девочек на первом месте Алёна Колесниченко, на втором Диана Жукова.

1 ноября в МБУДО «ДЮСШ имени А.Е.Щербака» состоялись командные соревнования по шахматам в зачёт II-й спартакиады работников образования. 19 школ района выставили двух мужчин и одну женщину, чтобы выяснить насколько сильно они играют в шахматы.

Ввиду недостаточного количества шахмат и посадочных мест соревнования пришлось проводить по Олимпийской системе. Первое место заняла команда МБОУ «Старобезгинская СОШ». На втором месте команда МБОУ «Беломестненская СОШ». На третьем месте команда МБОУ «Прибрежная ООШ».

Команды детских садов играли по круговой системе. Среди детских садов, первое место заняла команда МБДОУ «Детский сад №10». На втором месте команда МБДОУ «Детский сад №9». На третьем команда МБДОУ «Детский сад №8».

Команды детских садов успели принять участие в командных соревнованиях по русским шашкам, которые также проводились в зачёт II-й спартакиады работников образования.

И в шашках победу одержала команда МБДОУ «Детский сад №10». На втором месте команда МБДОУ «Детский сад №6, на третьем команда МБДОУ «Детский сад с.Ниновка».

Управление образования наградило команды, занявшие призовые места грамотами.

2 ноября состоялся марш-поход с финскими палочками, который проходил под девизом: «Мы шагаем дружно в ногу, уступите нам дорогу!». К сожалению, из-за плохой погоды маршрут движения пришлось изменить, и он сократился почти вдвое. Завершился марш-поход тематическим турниром по русским шашкам «Игра Петрова», который состоялся в отделе краеведения Центральной библиотеки Новооскольского района. В ходе мероприятия пропагандировался здоровый образ жизни, развитие культуры русских шашек в городе и районе, формирование у молодёжи интереса к краеведению и истории своей малой родины. Для участников соревнования было организовано чаепитие. В программу тематического турнира входила экскурсия по экспозиции отдела краеведения «Из истории родного края».

В этом турнире первое место занял Сергей Андрущенко, второе – Илья Фартушин, третье – Сергей Катернюк. Среди девочек места распределились следующим образом: 1 место София Нагорная, 2 место Софья Фартушина, 3 место Алёна Колесниченко.

4 ноября состоялся турнир по шахматам, который был приурочен к торжеству празднования Казанской иконы Божией Матери и Дню народного единства. Играли в Большом Зале РМДК. В этом турнире первое место занял Илья Голубенко, второе – Максим Черкашин, третье – Кирилл Капустин. Среди девочек победила Олеся Подлесная, на втором месте Алёна Колесниченко, на третьем Эвелина Скурятина.

После турнира для школьников состоялся праздничный блицтурнир для взрослых. Играли по круговой системе с контролем времени 5 минут до конца партии каждому участнику.

В этом турнире победил Сергей Гончарук. На втором месте Владимир Бондаренко, на третьем Алексей Скурыдин.

5 ноября в Большом Зале РМДК состоялся турнир по русским шашкам «Осенние каникулы».

В турнире, где играли девочки, первое место заняла София Нагорная, на втором – Софья Фартушина, на третьем Олеся Подлесная. В турнире, в котором играли мальчики, места, распределись в таком порядке: 1 место Сергей Андрущенко, 2 место Илья Фартушин, 3 место Андрей Герасимов.

Победители и призёры турниров по шахматам и русским шашкам награждены грамотами от Управления культуры администрации Новоосокольского района.

М.Попов – главный секретарь соревнований